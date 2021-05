E’ un progetto che cambierà completamente il volto della città di Andria, un progetto partito nel 2007 e che ha però subito non poche trasformazioni nel corso del tempo. Dopo quattordici anni ed un grave evento come quello della tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016, ecco finalmente gli operai al lavoro per il cosiddetto Grande Progetto che prevede l’interramento della ferrovia nell’abitato di Andria per circa 3 chilometri oltre alla costruzione di una nuova stazione e cioè quella di Andria Nord. Tutti soddisfatti? Assolutamente no. La prima ad esser parzialmente felice del progetto attuale di interramento è il Sindaco della Città di Andria Giovanna Bruno. Non sfuggirà a molti osservatori del territorio la non presentazione pubblica, al momento, dell’opera. Un’opera strategica che però ha qualche lacuna che rischia di non trasformare, come si immagina, il volto della città. E’ questa la vera preoccupazione del Primo Cittadino andriese intervenuta nel corso di una puntata di Spazio Città su Telesveva con Roberto Straniero.

Una parziale copertura dei binari che rischia, insomma, di non ricucire fino in fondo la città così come da iniziale idea. La speranza è cercare di correggere il più possibile il progetto o comunque cercare forme alternative di coinvolgimento di Ferrotramviaria come nel caso del mercato ortofrutticolo di via Barletta. Prende sempre più forma, infatti, il possibile trasferimento in un’area di proprietà comunale da attrezzare nella zona PIP in viale della Costituzione. Un’area questa di circa 12mila metri quadri, praticamente identica a quella attuale come dimensioni, ma che dovrebbe esser molto più comoda da un punto di vista logistico. L’area, di proprietà comunale, sarà messa a disposizione dal Comune di Andria nell’ambito delle urbanizzazioni secondarie della zona PIP. Il nuovo mercato ortofrutticolo, invece, dovrebbe esser realizzato direttamente da Ferrotramviaria visto che l’attuale sede di via Barletta dovrà diventare a breve area di cantiere. In tema lavori pubblici, poi, smorza e chiude le polemiche il Sindaco Giovanna Bruno rispetto alla questione sollevata dal Movimento Pugliese e dai consiglieri comunali Marmo, Del Giudice e Fisfola rispetto ad una svendita dell’immobile e del terreno su cui è ormai sorta la nuova Questura della BAT.

Il servizio completo su News24.City.