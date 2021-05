Cinque commercialisti ed un imprenditore sono stati messi agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Napoli con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Tra questi anche un andriese, il 64enne Savino Selvarolo.

I finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito tra Campania, Puglia ed altre regioni, sequestri di beni per un totale di 27 milioni di euro a 62 società. 93 sono i denunciati per il reato di indebite compensazioni fiscali. Secondo quanto emerso dalla indagini i sei avevano organizzato una truffa nei confronti del fisco basata sulle compensazioni tributarie, che permettono al contribuenti di utilizzare i crediti per il pagamento dei debiti con il fisco.

Il meccanismo consisteva nella creazione di falsi crediti IVA attribuiti a società “cartiere”, amministrate da prestanome. I crediti venivano riportati nelle dichiarazioni IVA e vistati per conformità da consulenti fiscali compiacenti. In molti casi venivano ceduti per essere utilizzati a compensazione anche a parte società estranee all’organizzazione. I responsabili della truffa erano un commercialista ed un imprenditore di Napoli, già denunciati più volte per reati tributari.