Coraggio, orgoglio e generosità. Proprio nel significato più profondo di queste parole è racchiuso lo spirito della 29^ edizione delle Giornate FAI di Primavera in programma sabato 15 e domenica 16 maggio 2021. Le Giornate FAI di Primavera sono il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l’ultimo periodo di lockdown Un’iniziativa che il Fondo per l’Ambiente Italiano ha voluto coraggiosamente e prontamente programmare grazie a un’incontenibile voglia d’Italia, a un’inesauribile fiducia nel Paese Le Giornate FAI sono un’occasione per conoscere l’inestimabile patrimonio culturale d’Italia e un grande momento di incontro tra il FAI e tutti gli italiani.

Il riconoscimento del Presidente della Repubblica. In questi giorni alle Giornate FAI di Primavera è stata conferita la Targa del Presidente della Repubblica, a cui va il nostro infinito grazie. Un riconoscimento dedicato alle Delegazioni, ai Gruppi e ai volontari che hanno reso possibili questi giorni di festa dedicati al patrimonio del Paese.

LE APERTURE NELLA BAT

In quest’anno, così particolare e così difficile tocca ad Andria, nella delegazione BAT, dare un segnale di ripresa con l’apertura del Museo Diocesano “San Riccardo”.

Situato nel cuore del centro storico di Andria è stato oggetto di un accurato e paziente intervento di restauro e riqualificazione, terminato solo nel 2019. Questo lavoro ha dotato la città di Andria di un polo museale di grande prestigio, finalizzato a contenere opere importanti come l’Icona bizantineggiante della Madonna di Andria (XIII sec.), l’Altare portatile di San Gregorio (XII sec.), il busto marmoreo raffigurante Francesco II del Balzo di Laurana o Gagini (XV sec.), le due tavole dipinte raffiguranti il Cristo Redentore e la Vergine (XV sec.) di un ignoto pittore provenzale, due statue lignee raffiguranti la Vergine e San Giuseppe (XV sec.), tre tavole di un polittico raffiguranti Santa Chiara, Sant’Agostino e San Berardino da Siena di Antonio Vivarini (XV sec.), la Maddalena al sepolcro di Cesare Fracanzano, la Natività o Adorazione di Pastori di Corrado Giaquinto (XVIII sec.).

La visita al Museo, di per sé di grande interesse, diventa ancora più importante perché a condurla saranno gli studenti dell’IISS Colasanto di Andria.

E’ la conoscenza del nostro passato proiettata verso il futuro con la sensibilizzazione dei giovani che hanno imparato a conoscere e ad amare il patrimonio artistico della città.

Un grazie sentito a tutti quelli che hanno reso possibile l’evento: il direttore del museo, don Giannicola Agresti, il responsabile, Giovanni Lullo, il dirigente, prof. Cosimo Strazzeri, i docenti e gli studenti dell’IISS Colasanto di Andria.

LE APERTURE IN PUGLIA

Tra le aperture più interessanti delle Giornate FAI di Primavera 2021 in PUGLIA ricordiamo la Concattedrale Gran Madre di Dio a Taranto, il Castel Fiorentino e il Parco Archeologico a Torremaggiore (FG), la Masseria Palaziata Di Murgia Albanese a Noci (BA), la ex Caserma Rossani a Bari e ancora la Chiesa dei Ss. Nicolò e Cataldo a Lecce la Masseria di Punta Pizzo a Gallipoli (LE) e il Palazzo Lagravinese a Cisternino (BR).

È possibile consultare l’elenco completo dei beni aperti in PUGLIA su: https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=PUGLIA

COME PARTECIPARE ALLE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Nel rispetto della normativa vigente (Decreto Sostegni del 22 aprile 2021), per partecipare alle Giornate FAI di Primavera è obbligatorio prenotarsi sul sito www.giornatefai.it entro e non oltre la mezzanotte del giorno precedente la visita . Gli ingressi saranno disponibili fino all’esaurimento dei posti di ogni turno per garantire la sicurezza di tutti.

Questo il link per prenotare la visita del Museo “San Riccardo”

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/museo-diocesano-san-riccardo-38751/?_ga=2.97582236.227362098.1620474688-1552577530.1592835124

aperto su prenotazione sabato 15 e domenica 16 maggio 2021

dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00

(ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)