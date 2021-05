Mariateresa Di Palma, 22 anni, è la nuova coordinatrice di FI-Giovani Andria. Studentessa universitaria, ha frequentato il liceo classico Carlo Troya di Andria ed ora è iscritta al corso di laurea in economia e management. La nomina della Di Palma, da sempre appassionata di politica così da essere partecipe alle scorse elezioni amministrative della città di Andria, in un percorso civico all’interno della coalizione di centro destra, arriva a seguito di un’indicazione di tutto il gruppo di iscritti a FI-Giovani Andria.

M. Di Palma commenta, anche con un pizzico di emozione il raggiungimento di questo prestigioso incarico: «Ringrazio il Vice-Coord Regionale FIG e mio amico, Gaetano Scamarcio, per la nomina, e tutto il gruppo dei giovani forzisti andriesi per avermi indicato alla guida di questa che io reputo una famiglia – afferma la Di Palma. Da subito continueremo a lavorare – continua la neo-coordinatrice di FI-Giovani Andria – per la campagna tesseramenti e per la costituzione, in tempi brevi, di un direttivo di giovani forzisti per affrontare assieme le sfide del futuro.”

«Mariateresa è una ragazza in gamba, caparbia che merita questo riconoscimento -commenta Gaetano Scamarcio, Vice-Coord. Regionale vicario di FI-Giovani Puglia- con lei alla guida il gruppo di FI-Giovani Andria continuerà a crescere».

La nomina di Mariateresa Di Palma è stata accolta positivamente dal coordinatore cittadino di FI Andria, Luigi De Mucci, e dal Capogruppo FI in Consiglio Comunale Donatella Fracchiolla che si definiscono onorati di collaborare con un gruppo di giovani così in gamba e combattivi” e dal Comm. Prov FI-BAT, Avv. Marcello Lanotte “Il gruppo giovanile della BAT, è da sempre un fiore all’occhiello del nostro partito in Puglia, di cui tutti noi andiamo fieri. Il lavoro del Vice-Coordinatore Regionale dei giovani, Gaetano Scamarcio, con Gennaro De Martino (neo Resp. Regionale Dipartimenti di FIG-Puglia) ed ora la nomina di Mariateresa Di Palma ne sono la conferma. In bocca al lupo a questi ragazzi che, per noi, rappresentano il futuro ma anche il presente.