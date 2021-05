La Puglia da oggi è in zona gialla e i ristoratori dunque tornano a servire ai tavoli all’aperto con tutti i protocolli di sicurezza del caso dopo un lungo periodo di stop. Si potrà pranzare e cenare entro le ore 22, e noi abbiamo raccolto le voci di alcuni esercenti di Andria, compresi i bar, per ascoltare le loro impressioni. «E’ un inizio, spiegano, ma servirà il buon senso di tutti per non tornare in zona rossa o arancione».

Il servizio.