Mancano ancora tanto gli abbracci ma già poter rivedere dal vivo e da vicino il proprio caro dopo praticamente sei mesi è un piccolo traguardo di normalità.

Un pizzico di normalità riconquistata, un pizzico di gioia negli occhi di chi non ha potuto vedere i propri cari, se non tramite un tablet o dietro una porta con vetro, da oltre 6 mesi. Da questa mattina sono iniziate le visite per i parenti di coloro i quali sono ospiti delle RSA in Puglia. Momenti di grande emozione, momenti che mancano dall’inizio della seconda ondata e cioè da ottobre scorso, momenti che spesso valgono molto più delle terapie farmacologiche.

Qui siamo all’interno della Casa di Riposo Madonna della Pace ad Andria. Sono 51 gli ospiti della struttura tutti vaccinati come ci spiega Paolo Roca amministratore unico della società che gestisce la casa di riposo. Una visita ogni quarto d’ora, circa otto al giorno, con un rigido protocollo e, finchè si potrà, all’aperto per evitare qualsiasi tipo di rischio. Resta da attendere una decisione da parte della Regione o del Governo rispetto agli ospiti costretti purtroppo su di un letto.

