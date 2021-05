Nardò – Fidelis Andria: ovvero un derby dai tanti significati che, soprattutto, vale punti ormai pesantissimi in chiave play-off. A raccontarci la settimana dei biancazzurri è Sasà D’Alterio tecnico in seconda della Fidelis che sa perfettamente quanto sia ostico il “Giovanni Paolo II” di Nardò ma è certo anche delle potenzialità dell’Andria reduce da ottime prestazioni ed un campionato importante.

Alla Fidelis mancheranno due pedine importanti come capitan Manzo e l’esterno Carullo entrambi appiedati dal giudice sportivo. Potrebbe non esserci anche Clemente ancora alle prese con qualche fastidio muscolare. Restano comunque tante le possibilità per lo schieramento biancazzurro. A pesare potrebbe esser anche il primo grande caldo in stagione. A Nardò si giocherà con circa 30°. Nardò – Fidelis Andria avrà inizio alle ore 16 e sarà in diretta sui canali social dei biancazzurri grazie ancora alla produzione dell’emittente Telesveva.