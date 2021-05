Parlare di welfare e di problematiche relative ai servizi socio sanitari per una provincia come la BAT che ha tante situazioni da monitorare e risolvere. Ed a farlo non poteva che esser l’Assessore Regionale al Walfare e cioè Rosa Barone che ha incontrato ad Andria, assieme ai consiglieri regionali e comunali del territorio del Movimento 5 Stelle, gli ambiti territoriali di riferimento.

Un confronto diretto che ha previsto soprattutto una fase di ascolto da parte dell’Assessore che punta a realizzare un piano triennale che parta però proprio dal basso e da risorse certe.

Tra le priorità non può che esserci il tema degli asili nido. Per esempio una città come Andria, al momento, non ha più un asilo nido comunale. Una mancanza drammatica per decine di famiglie, una mancanza che non è solo relativa alla città federiciana ma a tanti comuni in grande difficoltà economica e gestionale.

