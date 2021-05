Poco meno di 40 mila somministrazioni in un solo giorno. La campagna vaccinale pugliese ha ripreso a correre e ad oggi le vaccinazioni totali effettuate sono quasi 1 milione e 400 mila. Un incremento importante rispetto a ieri che certifica il momentaneo superamento delle criticità emerse durante la scorsa settimana.

In particolare nelle Asl di Bari, Brindisi e Bat, è partita da oggi la somministrazione delle seconde dosi al personale scolastico, mentre in tutta la Regione si velocizzano le operazioni negli hub verso l’immunizzazione degli over 80 con la seconda dose, continuando comunque a vaccinare contemporaneamente over 70 e 60, pazienti fragili e malati rari. L’obiettivo è coprire quanto più possibile la fascia di popolazione rientrante in queste categorie entro la fine di maggio.

Come detto, al momento sembrerebbero superate tutte le difficoltà inerenti alle scorte dei vaccini. Dopo gli ultimi arrivi, nel mese di maggio è previsto un arrivo complessivo di oltre 1,1 milioni di dosi. Il primo carico è atteso per mercoledì 5 maggio con la consegna di oltre 140 mila dosi Pfizer. Secondo step l’11 maggio con l’arrivo di oltre 24 mila vaccini Moderna, il giorno dopo altri 141 mila Pfizer. AstraZeneca ne consegnerà tra il 20 ed il 25 maggio oltre 140 mila. E così via sino a raggiungere l’obiettivo totale entro il 2 giugno. Previsioni importanti per una campagna vaccinale che è pronta a spingere definitivamente sull’acceleratore.