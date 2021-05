Non ce l’ha fatta l’80enne che ieri è rimasto gravemente ferito dopo l’incidente accaduto sulla provinciale 231 tra Corato ed Andria in direzione della città federiciana. L’anziano coratino è deceduto nella notte all’Ospedale “Bonomo” dove le sue condizioni all’arrivo erano sembrate subito critiche.

Ieri, attorno alle 16, l’impatto violento tra una vettura, una fiat Punto, ed il motocarro, un’apecar dove era a bordo l’80enne. Secondo una ricostruzione l’uomo avrebbe imboccato contromano la provinciale sino all’impatto con la vettura che procedeva in senso opposto in direzione Andria. Sulla dinamica esatta indaga la Polizia di Stato, impegnata in queste ore a ricostruire quanto avvenuto. Nello scontro è rimasto ferito anche un uomo di circa 60 anni che era a bordo della Fiat Punto, trasferito anch’egli in pronto soccorso per accertamenti. Con lui c’erano altri due occupanti rimasti fortunatamente illesi. Sul posto, oltre agli agenti di Polizia, sono intervenute le equipe sanitarie del 118. Disperata la corsa al “Bonomo” di Andria per salvare la vita dell’80enne. Purtroppo senza esito.

Solo cinque giorni fa l’incidente mortale sulla Strada Statale 16 quando una vettura con a bordo due anziani, viaggiò contromano sulla statale per diversi chilometri prima del violento impatto con un’altra vettura nei pressi di Fasano che è costata la vita ai due anziani.