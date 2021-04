Fiamme alte, fumo nero ed intenso questa mattina attorno alle 5 ad Andria. Un autoarticolato con a bordo tessuti, è stato avvolto in pochi minuti dalle fiamme probabilmente per un’autocombustione sulla tangenziale della città nei pressi di un distributore di carburante.

Non si registrano feriti ma sono state lunghe le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco giunti da Barletta oltre agli uomini del Commissariato di Polizia di Andria. Completamente distrutto il mezzo ed il carico del tir. Le cause dell’incendio, come detto, potrebbero esser attribuite ad un guasto che ha provocato la successiva autocombustione.