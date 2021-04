Ancora incidentati stradali nel centro abitato in tarda mattinata e nel primo pomeriggio.

Alle ore 12:30 circa, all’ora di punta, sulla trafficatissima Via Barletta all’incrocio con Corso Europa Unita, per una mancata precedenza dell’uno e la velocità non adeguata dell’altro veicolo coinvolto, due autovetture, una Peugeot 3008 e una VW Passat, si sono violentemente scontrate.

Fortunatamente, nessuno dei conducenti coinvolti ha riportato lesioni ma una della autovetture ha riportato gravi danni agli organi direzionali sicché è rimasta bloccata al centro dell’incrocio fino alla sua rimozione ad opera di carro-attrezzi. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale che ha provveduto ai rilievi, a fare rimuovere il mezzo e farà pulire la strada dalle sostanze oleose versatesi da uno dei veicoli.

È trascorso giusto poco tempo dal cambio turno, che l’altro equipaggio del nucleo specialistico è intervenuto per i rilievi di un incidente stradale verificatosi alle ore 14:50 circa su Viale Virgilio in corrispondenza dell’incrocio con Via Stazio, nel quale erano coinvolti un motociclo Piaggio Beverly, condotto da un 40enne, e un Fiat Fiorino condotto da 48enne, entrambi andriesi.

Il motociclista ha riportato lesioni ed è stato soccorso nonché trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria dall’autoambulanza del 118, intervenuta sul posto. Le cure sono ancora in corso così come lo sono le indagini avviate dagli Agenti della Polizia Locale intervenuti per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento, il cui coordinatore sottolinea che dall’inizio dell’anno sono già 80 gli incidenti rilevati nonostante i lunghi periodi di lockdown, a dimostrazione che gli automobilisti andriesi sono piuttosto indisciplinati.