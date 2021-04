Un pregiudicato 24enne di Andria è stato arrestati dai Carabinieri di Altamura con l’accusa di furto in concorso e ricettazione. Il soggetto è ritenuto uno dei componenti di una banda che lo scorso novembre si era impossessata di un carro attrezzi di proprietà di una ditta stradale di Altamura. Ne era scaturito un inseguimento con i militari, terminato a Gravina in Puglia, dove i malviventi erano riusciti a far perdere le loro tracce.

L’inseguimento ha consentito comunque di raccogliere informazioni sul 24enne che, qualche giorno dopo, è stato nuovamente intercettato a bordo di un’auto di grossa cilindrata rubata ad Altamura. Anche in questo caso il giovane riuscì a scappare ma, grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze delle vittime, si è riusciti a risalire alla sua identità. Ieri l’Autorità Giudiziaria ha emesso nei suoi confronti una misura cautelare per tentato furto in concorso e ricettazione.