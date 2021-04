24 ottobre 2020, 24 aprile 2021. Dopo 6 mesi riparte il campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. Sono soltanto 6 le società pugliesi che in questo weekend daranno il via ad un mini torneo che dopo l’ok della Figc si contenderanno un posto nella serie B nazionale. L’emergenza sanitaria ancora in corso ha di fatto ridotto in maniera sostanziale il numero delle contendenti alla promozione. Tra le protagoniste di questa ripartenza ci sarà anche la Florigel Futsal Andria di mister Giovanni Rutigliani che nelle 10 gare in programma sino a metà giugno potrà contare anche sui gol del neo-acquisto Sergio De Cillis, ma dovrà fare a meno di due elementi importanti come Palermo e Subrizio.

Serie candidate al salto di categoria sono le corazzate Futsal Barletta, Dream Team Palo del Colle e Castellana Calcio a 5, chiudono il mini girone Futsal Noci e Futsal Brindisi. Domani si partirà con la prima giornata dove spicca il big match di giornata tra Palo e Castellana alle ore 16. Mentre alle 19, sul parquet del “PalaColombo” di Ruvo, l’Andria affronterà il Noci per la prima gara casalinga. Neanche il tempo di iniziare che il Covid purtroppo ha colpito in maniera inesorabile il Futsal Brindisi. Un focolaio nel gruppo squadra della compagine messapica imporrà il rinvio a data da destinarsi della sfida contro il Futsal Barletta. Il calcio a 5 pugliese seppur con tante difficoltà è pronto a ripartire.