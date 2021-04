Fa davvero impressione vedere queste immagini delle telecamere di videosorveglianza che ritraggono un uomo appena introdottosi in una casa rurale nelle campagne di Andria. E’ nuova escalation di furti nelle zone periferiche della città. Queste immagini si riferiscono a ieri sera attorno alle 20,30. Siamo tra Andria e Montegrosso in una zona di grande pregio agricolo tra uliveti e filari di vigna. Qui ci sono anche diverse villette o depositi agrocoli. Ma ci sono anche le intemperanze, se così si possono definire, di bande predatorie.

Come in questo caso: un uomo con tanto di elmetto con lucina sulla testa, si introduce nella villetta in pochi minuti dopo aver forzato una finestra e cerca qualcosa da portar via. Non trovando nulla di interessante apre dispense e frigorifero e completa il suo furto con molti danni per la villa ma qualche birra e un po’ di pasta per se. Una scena, ci dicono alcuni proprietari di queste villette, che si ripete davvero di frequente nell’ultimo periodo. Proprio nella serata di ieri le segnalazioni tra Andria e Montegrosso sono state diverse. Probabile una stessa mano alla base dei furti. Sul posto, per chi ne ha le possibilità, è giunta dopo pochi minuti la vigilanza giurata a seguito dell’allarme scattato nella villetta. Il ladro era naturalmente già scappato, ma restano le immagini, restano i danni, resta la sensazione di una impotente violazione personale.

Restano soprattutto le tante segnalazioni: in questo specifico caso il bottino è stato sostanzialmente nullo, ma in tante altre occasioni invece è stato particolarmente importante con mezzi agricoli o danni alle colture. Urge una attenzione assoluta per queste aree di prestigio per cercare di limitare al massimo questi episodi che inevitabilmente creano grandi problemi e fanno fuggire proprietari ma anche imprenditori agricoli.