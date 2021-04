«La chiusura da Covid ha interrotto la crescita di una generazione: ora bisogna saldare le alleanze tra scuola, politica e Terzo Settore. Un’intera generazione rischia, oggi più che mai, di dover rinunciare ai propri sogni. L’istruzione di bambini e adolescenti, pesantemente minacciata dalla pandemia, corre il rischio di non essere più una priorità e di doversi sacrificare in nome di salute e sicurezza – lo afferma il consigliere Filippo Caracciolo, capogruppo PD, che ha coordinato in queste settimane le proposte di strategia regionale di contrasto alle povertà educative. É stata approvata la richiesta di istituire l’Osservatorio regionale dei Minori. Priorità alla scuola e ai bisogni educativi, sociali e culturali di minori e adolescenti».

«La Puglia – evidenzia il consigliere regionale – è la prima Regione che mette a sistema un quadro articolato di bisogni educativi e sociali di minori e adolescenti per proporre una strategia regionale complessa e interdisciplinare. L’Osservatorio regionale dei Minori opererà a stretto contatto con tutti i referenti istituzionali che si occupano di processi di tutela, promozione dei diritti ed erogazione di servizi con riferimento alle persone di minore età ed allo stesso tempo lavorerà in sinergia con il Forum degli adolescenti, da istituire».