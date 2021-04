Con propria Ordinanza n. 147 del 16 aprile 2021, il Sindaco ha ordinato alla società “San Riccardo srl”, gestore del Cimitero del Comune di Andria, di provvedere, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, di eseguire tutte le inumazioni delle salme in attesa presso la camera mortuaria del Cimitero, in ragione dell’attuale situazione di emergenza, e di eseguire, con urgenza, tutte le esumazioni delle salme per avvenuta decorrenza dei termini presso le aree di inumazione, propedeutiche alla loro successiva utilizzazione.