Il titolo è più che evocativo: “La ripartenza”. E’ un nuovo progetto che vedrà coinvolti direttamente i volontari della Misericordia di Andria su di una idea del regista ed attore andriese Sabino Matera. Un cortometraggio le cui riprese sono iniziate da qualche giorno per raccontare cosa significa “ripartenza” da chi sta combattendo in prima linea da oltre un anno la battaglia contro il covid-19. Il cast sarà un mix tra attori professionisti e volontari giallociano in particolare le giovani G.Emme che accompagneranno il regista alla scoperta del mondo Misericordia in tutta la sua complessità ed essenzialità nel vivere quotidiano. Un corto che non si sottrae alla stretta attualità ma che avrà al suo interno una storia di speranza, una speranza che nasce senza dubbio dalla grande voglia di “ripartenza”.

Un omaggio, immaginato dalla Magi Production che produrrà il cortometraggio, a coloro i quali non si fermano mai da ormai quasi trent’anni con attività di ogni genere sia in ambito sanitario che di protezione civile e che sono sempre al servizio della comunità. “La ripartenza”: idea, sceneggiatura e regia di Sabino Matera, direttore della fotografia e video maker Beppe Liso, tecnico audio Riccardo Di Palma.