«Il giorno dell’inaugurazione dell’Hub vaccinale di San Valentino, alcuni bambini del quartiere si sono avvicinati incuriositi e hanno iniziato a farci domande su quanto stesse accadendo. Una volta compresa la situazione, hanno chiesto se potessero realizzare dei cartelloni per dare il benvenuto ai cittadini».

Così su Facebook il sindaco di Andria Giovanna Bruno racconta la bella iniziativa messa in campo dagli studenti dell’istituto comprensivo Imbriani-Salvemini.

«Noi non ci avevamo pensato, è stata una loro idea e ha funzionato alla grande.

Il loro gesto, la loro presenza ha dato coraggio ai tanti anziani venuti a vaccinarsi.

Per questo motivo abbiamo iniziato a lavorare su una modalità d’accoglienza differente, basata sui piccoli gesti, sulla cura e la rassicurazione. Abbiamo creato un clima di serenità, grazie al quale chi arriva sente di appartenere a una comunità, sente di essere parte di una battaglia che non sta combattendo da solo ma tutti insieme. Oggi chi è arrivato all’Hub vaccinale è stato accolto da un coro di studenti dell’istituto comprensivo Imbriani-Salvemini. I piccoli oltre ad avere preparato canti e coreografie, hanno consegnato anche dei lavoretti con delle frasi di incoraggiamento e ringraziamento, sia agli operatori che ai cittadini. La battaglia prosegue, i numeri dei vaccinati continuano a crescere ma noi non dimentichiamo che non si tratta semplicemente di statistiche e grafici. I nostri vaccini hanno un effetto positivo in più perché rendono immuni oltre che dal virus, anche dalla solitudine, dalla fragilità, dalla paura. Non dimentichiamo però che siamo ancora in zona rossa, i contagi continuano a mantenersi stabilmente su cifre preoccupanti. Quindi, sempre massima attenzione alle restrizioni e a comportamenti responsabili».