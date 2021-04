Fiori di carta colorati; il disegno di un leone, orgoglioso simbolo della città e della forza che la contraddistingue. Cuori rossi d’amore e tante scritte di benvenuto. Sono messaggi contro la paura quelli lasciati sul cancello che delimita la tensostruttura del quartiere San Valentino di Andria, da ieri ufficialmente il luogo della rinascita. È qui infatti che sono in corso le prime vaccinazioni di massa contro il Coronavirus, un altro passo avanti verso la fine di un incubo che dura ormai da oltre un anno. Ed è sempre qui che alcuni di bambini hanno voluto accogliere i cittadini, arrivati per ricevere la loro dose di speranza, con dei simpatici lavoretti, per infondere coraggio a quanti stanno affrontando la difficile battaglia contro il Covid.

Un’idea nata spontaneamente da parte di alcuni piccoli residenti del quartiere, che si sono dati appuntamento, tra domenica pomeriggio e ieri mattina, per realizzare i loro disegni.

Il risultato è esposto sul cancello della tensostruttura di San Valentino, scelto come speciale tela per ospitare le opere di questi bambini ed i loro bellissimi messaggi di sostegno, rivolti anche a medici ed operatori sanitari, impegnati in prima linea anche in questa fase della pandemia.

Il servizio.