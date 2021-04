Comincia domani anche nella Asl Bt la campagna di vaccinazione degli under 80 alla quale di aggiungerà, secondo quanto disposto dalla Regione Puglia, la vaccinazione con AstraZeneca dei cittadini di 79 anni (nati nel 1942) non prenotati e senza fragilità.

Chi ha già effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati.

Per la giornata di lunedì aprile verranno vaccinati negli hub tutti i cittadini pugliesi senza fragilità di 79 anni (nati nel 1942). Martedì 13 aprile la vaccinazione sarà aperta alla fascia dei 78 anni (nati nel 1943). Ovviamente sino ad esaurimento dei vaccini disponibili.

Man mano che gli slot verranno saturati sarà consentito, a seguito di apposita comunicazione, sbloccare le altre fasce di età per ordine di anzianità per presentarsi agli hub per la vaccinazione.

Sono sbloccate progressivamente da domani le adesioni sulla piattaforma “La Puglia ti vaccina” per le vaccinazioni per la fascia 69-60 anni. Domani si aprono le adesioni per chi è nato dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1953.

HUB ASL BT

Andria – Polivalente San Valentino Ore 9-13/ 14-20

Barletta – PalaDisfida Ore 9-13/ 14-20

Bisceglie – Pala Cosmai Pre 9-13/14-20

Trani – PalaAssi Ore 9-13/14-20

Canosa – Palazzetto dello Sport Ore 9-13/14-20

Margherita di Savoia – Scuola Giovanni Pascoli (via Vanvitelli 4) Ora 9-13/14-20