E’ scomparso ieri Antonio Di Lauro, confratello fondatore della Misericordia di Andria nel 1992 e con l’incarico di Vice Governatore nonchè Governatore della Confraternita nel mandato del 1994. Una grande passione per il volontariato, una spiccata capacità nelle pubbliche relazioni, un grande senso dell’altruismo e della solidarietà: sono state queste le doti di Antonio, sempre presente e disponibile. «Un confratello esemplare», come lo ricorda anche l’attuale Governatrice Angela Vurchio, «che ha contribuito notevolmente alla crescita della Misericordia». Assieme a lui tutta la sua famiglia iscritta sin dai primi giorni.

«A causa di alcuni problemi di salute negli ultimi tempi – ricorda Angela Vurchio – non ha potuto ‘vivere’ la Misericordia anche se è rimasto sempre in contatto con la Confraternita». Una perdita importante per l’associazione andriese, per un uomo che ha fatto della sua vita un esempio di onestà e solidarietà nonché abnegazione verso il Prossimo Sofferente.

«Un amico fraterno» spiegano in coro il Governatore Angela Vurchio ed il Presidente della Federazione Regionale delle Misericordie di Puglia Gianfranco Gilardi. «Sono davvero tanti i momenti vissuti insieme nella costruzione dell’associazione».