L’Assessore alla P.I., ins. Dora Conversano, informa che la popolazione scolastica ad Andria si è orientata ieri, al primo giorno di rientro in presenza, secondo le seguenti percentuali.

Don Bosco Santo-Manzoni: infanzia 66% – primaria 80,5% – secondaria primo anno 77,3%

Scuola secondaria Vaccina: prima media 40%

IC Imbriani Salvemini: infanzia 53% primaria 75% e prima media 72%

I circolo didattico Oberdan in presenza: 61% infanzia, 72% primaria

Scuola secondaria V.EMANUELE – DANTE: in presenza il 55,3 % degli alunni dì prima media. Presenze in entrambi i plessi

I.C. Jannuzzi Mons di Donna in presenza:

Scuola d’infanzia 40%

Scuola Primaria 78%

Scuola Secondaria di 1°grado 52%

IC Verdi Cafaro IN PRESENZA: scuola infanzia : 73%

Scuola primaria: 85%

Scuola sec di 1 grado classi prime 70%

Rosmini:

Scuola primaria: 64% in presenza, 36% a distanza.

Scuola dell’infanzia: 70% presenti 30% assenti.

Cotugno Scuola primaria 76%; Infanzia 58%.

«Come docente – commenta l’assessore Conversano – abbiamo registrato tanta voglia dei ragazzi di riprendere le lezioni. Ovviamente c’è ancora titubanza da parte delle famiglie soprattutto nelle classi di scuola media proprio a causa di molti contagi a carattere familiare che impediscono la frequenza ai ragazzi in quarantena. Da da questo punto di vista l’ordinanza Emiliano consente di utilizzare la didattica a distanza che la pandemia ha fatto sperimentare una forma di istruzione assolutamente lontana dai canoni abituali e in questo, nonostante le scuole si siano attrezzate, i docenti hanno fatto un lavoro encomiabile ed incredibile, i ragazzi e le famiglie si sono dovute adeguare sopportando un peso non indifferente perché è chiaro che tutto questo sta comportando un impoverimento della offerta formativa che, si spera, avrà margini di recupero specie in termini sociali e psicologici perché purtroppo non siamo in grado di valutare quali e quanti criticità questa situazione così protrattasi nel tempo potrà arrecare ai nostri allievi».