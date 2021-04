Torna la paura nel quartiere Monticelli di Andria. Dopo l’episodio del 13 marzo scorso in via Campania dove un 29enne fu vittima di un agguato per strada, una nuova sparatoria è avvenuta attorno alle 13.30 in via Indipendenza nei pressi della chiesa di San Giuseppe Artigiano.

Dalle prime indiscrezioni pare che una lite tra tre persone in un appartamento delle cooperative sociali sia degenerata con l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Due i feriti, trasportati d’urgenza all’ospedale “Bonomo”.

Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

IN AGGIORNAMENTO