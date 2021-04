La Giunta Comunale ha deliberato la concessione, in comodato d’uso gratuito, all’Asl Bt, della tensostruttura comunale del CAMPO POLIVALENTE COPERTO, con annessi spogliatoi e servizi, di San Valentino, come hub per la Campagna Vaccinale anti Covid.

L’Asl utilizzerà la struttura sino al termine dell’attività prevista durante tutta l’emergenza sanitaria nazionale.

La Giunta, presieduta dal Sindaco, avv. Giovanna Bruno, ha pure demandato, al Dirigente comunale del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ogni adempimento utile ad accelerare le procedure di competenza dell’Ente e coerenti con i contenuti della convenzione che definisce i rapporti tra Comune e Direzione Generale dell’Asl.

La Giunta ha potuto concedere la struttura proprio a causa del decremento dell’attività sportiva provocato dalla pandemia. Da qui l’accoglimento della richiesta di concessione, avanzata dal Direttore Sanitario e dal Commissario Straordinario dell’Asl, della tensostruttura comunale per le attività connesse alla campagna vaccinale, attività di natura transitoria e precaria e di altissima funzione sociale, che non altera la destinazione d’uso per cui è stata finanziata.