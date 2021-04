In fiamme, per cause in corso di accertamento, un vano esterno ad una abitazione in via Rossetti ad Andria con all’interno materiale elettrico. È accaduto poco dopo le 14. Al momento dell’incendio non erano in casa i proprietari dell’abitazione e sono stati i vicini ad allertare immediatamente i soccorsi. Una nube nera, visibile anche a molta distanza, si è sprigionata dal vano in fiamme. Non ci sono feriti ma lunghe le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco giunti con tre mezzi sul posto. A coordinare le operazioni anche il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria. Strada completamente interdetta al traffico veicolare