“Quelli che ce l’hanno fatta” è il titolo scelto per l’assemblea d’istituto pasquale organizzata in remoto dall’Istituto Tecnico Industriale “Onofrio Jannuzzi” di Andria. Non potendo celebrare tutti insieme questo appuntamento annuale a causa della pandemia, gli studenti insieme ai docenti hanno pensato ad una iniziativa che ha permesso loro di incontrare e ascoltare le testimonianze di coloro che, appunto, ce l’hanno fatta, ovvero persone che hanno raggiunto i propri sogni con impegno e tenacia. Ex studenti, professionisti, associazioni di volontariato ma anche l’esempio di calciatori in attività e laureati come Federico Cerone, centrocampista della Fidelis Andria. Anche l’atleta biancazzurro ha dato il suo contributo.

In un momento storico difficile dove anche gli studenti delle scuole superiori sono costretti a restare a casa e lontani dai propri compagni, questa iniziativa vuole donare loro coraggio in vista del futuro. Un messaggio di speranza oltre ogni difficoltà.

L’idea degli studenti è stata accolta con orgoglio dai docenti dell’ITIS “Jannuzzi”. «La scuola va oltre le sue pareti» ha sottolineato il dirigente scolastico, il prof. Giuseppe Monopoli, «e i nostri ragazzi lo hanno dimostrato».

Il servizio.