Sono 574.931 le dosi di vaccino somministrate sino ad oggi in Puglia, di queste 186.119 sono relative agli over 80. Avviata oggi nella ASL Bt la campagna di vaccinazione dei soggetti dializzati, presso i centri dialisi del territorio, e dei soggetti trapiantati o in attesa di trapianto presso l’ospedale Dimiccoli di Barletta. In totale saranno vaccinati 550 soggetti, compresi i candidati a donare il rene da vivente. Sul territorio intanto continua la vaccinazione degli over 80, tra prime e seconde dosi. Sono in fase di allestimento i 6 hub individuati sul territorio per la vaccinazione dei cittadini dai 60 ai 79 anni.

Ad Andria, manca solo l’ufficialità, saranno utilizzati gli spazi del Polivalente di San Valentino.