Si sta completando lo smontaggio di tutta la rete elettrificata aerea prima di passare, subito dopo le festività pasquali, alla rimozione completa dei binari. Poi sarà entrata nel vivo l’esecuzione dei lavori di interramento della ferrovia “Bari-Nord” nell’abitato di Andria. Un cantiere partito ormai da qualche settimana e che punta ad esser piuttosto spedito. Come vedete nelle immagini di questa mattina, già smontati gran parte di pali, segnali e quant’altro presente nella parte alta della ferrovia. Un progetto da oltre 62milioni di euro e che potrebbe durare nei lavori oltre due anni, e che rivoluzionerà completamente la viabilità territoriale ed in particolare della città di Andria. Un progetto realizzato da Ferrotramviaria con fondi europei intercettati dalla Regione Puglia e che è stato appaltato dal Consorzio Integra. Il progetto prevede, oltre all’interramento della ferrovia per circa 3 chilometri, anche la realizzazione di due nuove stazioni tra cui quella interrata di Andria Centro ed Andria Nord nei pressi dello Stadio Sant’Angelo dei Ricchi. Una vera e propria metropolitana leggera che collegherà due punti opposti della città a partire dalla stazione di Andria Sud.

Stazione di Andria Sud ormai davvero prossima alla sua entrata in funzione: come ci mostra l’Ing. Attolico di Ferrotramviaria, sono completate praticamente tutte le opere di una struttura moderna ed ampiamente funzionale. Parcheggi esterni, varchi di accesso controllati, sottopasso pedonale, tre binari e sistemi completamente automatizzati. Tra Andria Sud e Corato le opere per il raddoppio dei binari sono quasi completate. Manca materialmente la distesa dei cavi per l’elettrificazione della rete ed il collaudo della tratta. Questo potrà avvenire solo nel momento in cui saranno formalmente consegnate tutte le opere viarie ed accessorie realizzate nel progetto. A partire dalle complanari e dal sovrappasso al chilometro 52+600 nel territorio di Andria: un cavalcavia che permetterà di chiudere formalmente due passaggi a livello in zona rurale andriese. Nei giorni scorsi il via libera all’acquisizione delle aree da parte del consiglio comunale di Andria. Proseguendo poi attraverso la complanare si giunge al chilometro 51 della tratta tra Andria e Corato. Un chilometro tristemente famoso ed in cui il 12 luglio del 2016 avvenne il drammatico incidente ferroviario di cui quest’anno si celebrerà il quinto anniversario. Qui ora c’è il doppio binario.

Proseguendo verso Corato ecco un nuovo cavalcavia quello del chilometro 47 e già consegnato all’Area Metropolitana di Bari che lo ha aperto. E dopo due chilometri è concluso anche il sottopasso che permetterà di chiudere definitivamente il passaggio a livello di via Trani a Corato per cui si attende, però, la consegna ufficiale. Un’opera che arriva da lontano e che ha scontato nuovi ritardi anche a causa della pandemia da Covid-19. Un’opera che potrebbe riportare la circolazione ferroviaria tra qualche mese anche nella città di Andria dopo cinque anni di assenza.