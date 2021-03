Manca il successo da tre gare alla Fidelis, tre gare in cui i biancazzurri hanno raccolto due pari ed una sconfitta. Tre gare in cui, soprattutto, vi è stata un’altalena di prestazioni. La Fidelis di Gigi Panarelli non ha mai subito gli avversari ma ha avuto qualche difficoltà nel concretizzare la grande mole di gioco creata. Una Fidelis probabilmente meno spensierata che ha sentito il peso di una classifica davvero importante. Ora però c’è un tandem di gare ravvicinate piuttosto essenziali per il proseguo della stagione. Si parte da Pozzuoli contro una Puteolana che anche oggi ha messo a segno ultimi colpi di mercato.

Nella Fidelis mancherà Monaco squalificato ma ci sarà, invece, Venturini che rientra dal turno di stop. Qualche acciacco ma rosa sostanzialmente tutta a disposizione. I biancazzurri proveranno a mantenere alto il trend in trasferta sui campi campani.

La gara avrà inizio, complice il cambio dell’ora, alle 15 allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli. Il match sarà visibile in diretta sui canali social della Fidelis Andria grazie alla preziosa collaborazione con Telesveva che si occuperà dell’intera produzione del match.

Il servizio di News24.City.