Una manifestazione a Bari, all’esterno della Prefettura, per protestare contro le restrizioni previste dalle disposizioni per il contenimento della pandemia e, soprattutto, sulla scarsa attenzione che dalle Istituzioni e dal Governo sono arrivate nel corso degli ultimi mesi per i lavoratori del mondo dello spettacolo, tra ritardi ed omissioni nei contributi previsti. Un sit-in promosso dalla Fedas (Federazione Aziende Spettacolo Puglia) con la presenza lavoratori impegnati nel settore dello spettacolo oltre ad un allestimento “scenografico”. Decine di bare. Presente anche un nutrito gruppo proveniente dal Nord Barese ed in particolare da Andria.

Per la Fedas della città federiciana, infatti, ci sono la Check Sound Service e Click Global Service