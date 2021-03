Rilanciare il turismo italiano e di conseguenza pugliese provando a limare il più possibile le inefficienze e gli errori di quest’ultimo periodo in tema di pandemia da Covid-19 provando a far percepire l’Italia come un paese sicuro per le vacanze. E’ questa la strada che chiede al Governo italiano Federturismo di Confindustria per far ripartire un settore che in Italia rappresenta il 13% del PIL ed oltre 4milioni di lavoratori. Un settore trainante completamente fermo da un anno. Ed è la pugliese Marina Lalli a capo di Federturismo ed ospite questa mattina di Telesveva durante #caffellatte, a voler ribadire tutte le difficoltà che si stanno affrontando ancor di più in questi giorni con la chiusura delle frontiere dell’Inghilterra ed il passo falso della Germania con la cancelliera Merkel a tornare sui suoi passi.

Tra gli errori c’è anche il Bonus Vacanze, non per la misura in se che Federturismo ritiene anche positiva, bensì per il diretto coinvolgimento delle aziende che devono comunque anticipare l’80% della misura.

Ma la Puglia resta tra le regioni che più attirano di tutta Italia. E’ per questo che l’ottimismo di una imprenditrice, prima ancora che presidente di Federturismo coma Marina Lalli, non può mancare.

Il servizio di News24.City.