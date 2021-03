Dopo dieci giorni di stop e qualche giorno per rifiatare dopo un mese molto intenso, torna in campo la Fidelis Andria che al “Degli Ulivi” affronterà il derby contro il Brindisi. Una sfida che arriva dopo un tandem di gare diametralmente opposte: al match sottotono di Picerno ha fatto da contraltare il pari di Taranto dopo una gara con tanti complimenti ed in cui è mancata la ciliegina sulla torta che sarebbe stata quella dei tre punti in classifica.

Ma il presente dice Brindisi ed un nuovo match complesso. I messapici di De Luca sono in rapida ripresa ed i quattro punti delle ultime due gare disputate sono arrivati contro avversarie particolarmente ostiche come Fasano e Gravina. Al “Degli Ulivi” di Andria tra le due squadre vi sono state sempre gare spettacolari nella storia. Riprova ne è il fatto che non vi sono mai stati pareggi nei 12 precedenti nella città federiciana. Pari che non c’è stato neanche nel tredicesimo precedente disputato però in campo neutro lo scorso anno a Gravina.

In casa Fidelis saranno sicuramente indisponibili Cristaldi ed Anatrella. Dubbi di formazione per il tecnico Panarelli dopo lo stop in settimana di altre due pedine importanti come Paparusso e Fontana. Per entrambi però, anche se non al top, ci sarà la convocazione in attesa di comprendere se potranno esser o meno impiegati dal primo minuto.