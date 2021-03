Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari ha disposto una serie di servizi di controllo del territorio mirati in particolar modo al contenimento della diffusione del virus Covid-19 e di quelle del codice della strada. I militari della Stazione carabinieri di Canosa di Puglia, coadiuvati da quelli della Compagnia di Andria da cui la Stazione dipende dal 15 novembre dell’anno scorso, con l’istituzione del nuovo Gruppo di Trani, hanno messo in campo un nutrito dispositivo che ha portato i seguenti risultati: 33 i mezzi e 47 le persone controllate; 5 esercizi pubblici sottoposti a verifica; 5 le sanzioni anti covid elevate ad altrettanti soggetti inosservanti; 21 le contravvenzioni al codice della strada comminate soprattutto per il mancato uso della cintura di sicurezza ma anche per l’uso del telefonino durante la guida.

Mirati i controlli nelle vie più popolate, nelle piazze di ritrovo e nei pressi degli esercizi pubblici per evitare gli assembramenti e verificare la veridicità dei requisiti per uscire di casa. I controlli dei Carabinieri continueranno con cadenza serrata durante tutta la settimana e nei weekend a Canosa di Puglia e Andria.