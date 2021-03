Terminata almeno per il momento la querelle, scoppiata con vigore nei giorni scorsi, relativa alla gestione dello Stadio Degli Ulivi di Andria. Al centro c’erano l’ente comunale proprietaria dell’immobile e la società Fidelis impegnata nel torneo di serie D. Era ormai da oltre un mese che la neo amministrazione guidata dal Sindaco Giovanna Bruno, aveva dato indirizzo politico agli uffici per risolvere la vicenda ma nei giorni scorsi il caso era nuovamente scoppiato dopo che sul web circolarono diverse foto con la squadra in attesa di un operaio della Multiservice che aprisse l’impianto da gioco negli allenamenti che hanno preceduto il sentito derby contro il Taranto.

Dopo la firma di martedì scorso oggi è arrivata anche la consegna ufficiale delle chiavi. Le parti hanno dunque ufficialmente siglato l’accordo con una convenzione che permetterà l’utilizzo dello Stadio “Degli Ulivi” con una maggiore flessibilità sino alla fine del campionato in corso. Una convenzione a lungo richiesta dalla Fidelis per permettere in particolare alla prima squadra, di usufruire degli spazi interni ed esterni con maggiore continuità e serenità considerando la necessità di dover programmare e preparare una stagione come quella di un campionato complesso come la Serie D. La società biancazzurra continuerà regolarmente a pagare l’utilizzo del terreno di gioco all’ente comunale che, nel frattempo, consentirà l’utilizzo di tutti gli spazi interni dello storico impianto andriese. Una convenzione ponte sino a fine stagione accolta con soddisfazione dalla società magari in vista di un documento più complesso e duraturo a partire dall’estate prossima.

«Adesso possiamo sentire il “Degli Ulivi” un po’ più la casa della Fidelis», ha spiegato in una nota ufficiale il Direttore Finanziario Pietro Lamorte che ha ribadito come questo fosse sicuramente uno degli obiettivi stagionali. «Ora potremo sfruttare al meglio gli spazi dello storico Comunale cercando di vivere al meglio questa struttura e divenendo in qualche modo anche i “custodi” di un bene storico per la comunità ma anche primario per chi come noi deve disputare stagioni di questa importanza».

Soddisfazione anche nelle parole di Giovanna Bruno: «Siamo consapevoli delle enormi difficoltà logistiche e burocratiche – ha rimarcato il Sindaco- ma come amministrazione abbiamo voluto sin da subito dare segnali di distensione e apertura alla Fidelis che sta portando avanti in maniera decorosa l’esperienza dello sport di alto livello nella nostra Città».