Anche Andria tra i comuni che aderiscono alla Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica LILT che terminerà il prossimo 21 marzo. La manifestazione, promossa dalla stessa Lilt e dalla Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, prevede alcune iniziative di sensibilizzazione indicate nel protocollo d’intesa firmato per l’Associazione dal coordinatore regionale, Giovanni Sansonetti, e per la Lilt Puglia da Savino Cannone. La promozione della Settimana è affidata ai canali comunicativi sociali ed istituzionali del Comune, che è stato tra i primissimi ad avere aderito, moltissimi anni fa, alla rete delle Città dell’Olio.

La Campagna nazionale di sensibilizzazione ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce è stata presentata, on line, il 10 marzo, dal Prof. Francesco Schittulli, Presidente LILT nazionale

«L’impegno del nostro comune come Città dell’Olio in questa Settimana di sensibilizzazione non è casuale – spiega l’assessore alle Attività Produttive, Cesare Troia -. Il prodotto principe della nostra agricoltura, cioè l’olio extravergine di olive, è infatti un pilastro fondamentale della dieta mediterranea ed è alimento decisivo nella lotta ai tumori. Questo spiega il nostro impegno per la prevenzione oncologica al fianco della nostra Associazione delle Città dell’Olio e della LILT».