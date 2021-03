«In questa giornata la Città di Andria, tramite il suo primo cittadino, si unisce in preghiera al Vescovo Luigi, nel quinto anniversario della sua missione episcopale nella Diocesi di Andria-Minervino-Spinazzola». Parla il Sindaco Giovanna Bruno che vuole rivolgere il suo pensiero a Mons. Mansi.

«Era il 29 gennaio 2016 quando papa Francesco destinó alle nostre comunità il pastore don Luigi Mansi, nominandolo Vescovo. Abbiamo seguito a distanza la sua ordinazione episcopale in quel di Cerignola, iniziando a familiarizzare con il suo volto dolce, con il suo sguardo rassicurante. Poi lo abbiamo accolto, festosi, il 3 aprile del 2016, quando il vescovo Luigi prendeva possesso della diocesi assegnatagli. Ricordo benissimo la folla di gente, tutti che volevano intercettare il suo saluto, tutti in coda a fine celebrazione liturgica per avvicinarlo. E lui rimase lì tutto il tempo, sorridente nonostante la stanchezza, amabile nella gestualità, accogliente. Lo ricordo così. Oggi, in un contesto completamente diverso, con una pandemia che limita le manifestazioni di ogni tipo e impedisce abbracci e strette di mano, la Città rivolge al vescovo Luigi il sentito ringraziamento per il lavoro incessante che profonde con tutta la Chiesa locale. Lo esorta ad essere sempre guida attenta e amorevole, premurosa e severa. Andria ha bisogno di sentirsi guidata e accompagnata, anche dal carisma del suo Vescovo. Buon lavoro, carissimo don Luigi».