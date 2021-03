La SSD Fidelis Andria, a seguito delle nuove misure restrittive applicate sul territorio regionale che vietano ogni forma di allenamento per le formazioni che partecipano a campionati di non rilevanza nazionale, ha disposto la sospensione dell’attività sportiva giovanile a partire da oggi.

In settimana era anche arrivata la comunicazione di sospensione definitiva dei rispettivi Campionati di categoria per Juniores under 19, Allievi under 17 e Giovanissimi under 15. La dirigenza biancazzurra spera che i propri tesserati possano ritornare sui campi da gioco al più presto.