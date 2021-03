Un laboratorio artigianale di uno dei prodotti più riconoscibili del territorio andriese e cioè i taralli è quello che si sta creando nel progetto “Senza Sbarre” di Andria. Una masseria lentamente recuperata, quella di San Vittore immersa nella campagna andriese, che ha dato il via all’idea di “A mano libera”. Chili e chili di taralli realizzati ogni giorno da affidati in cerca di un riscatto dopo aver sbagliato e di una formazione professionale per ricominciare a vivere, oltre che tanti volontari impegnati in un’attività antica e manuale di grande precisione e qualità. Taralli fatti a mano, esattamente a mano libera, che sono balzati agli occhi del comitato organizzatore della 92esima sessione internazionale del “European youth parliament”.

Una organizzazione che conta oltre 40mila aderenti in tutto il continente e che rappresenta la più grande rete internazionale di giovani in Europa con l’obiettivo di avvicinare i suoi membri alle istituzioni europee e le sue politiche. In questa occasione si discuterà di clima ma anche di cibo sostenibile. Ed allora ecco i taralli andriesi di “Senza Sbarre”.

Oltre 200 giovani delegati sparsi in tutta Europa scopriranno il significato che c’è dietro il lavoro manuale di un piccolo snack che batte per sostenibilità, qualità, gusto e valore, le grandi multinazionali. Un lavoro di squadra come ci ribadisce Don Riccardo Agresti, un lavoro che aumenta sempre più la sua portata da sogno a realtà, un lavoro che ora dalla piccola ed antica Masseria San Vittore, sbarca in tutta Europa.

