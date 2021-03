«L’approvazione del Piano di Riequilibrio – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale , dr. Giovanni Vurchio – è avvenuta al termine di una seduta consiliare lunga, impegnativa e decisiva per le sorti della città. L’averlo approvato all’unanimità è un ottimo esempio di esercizio democratico del confronto che, sulle cose che contano per il futuro di Andria, ha visto tutti rispondere alla chiamata alla responsabilità individuale e collegiale. Ringrazio quindi tutto il Consiglio Comunale per l’attenzione operativa e responsabile assicurata all’esame, alla discussione e poi all’approvazione del Piano. Una bella pagina di coesione e di consapevolezza della gravità del momento. Ora si apre la fase, molto delicata, della sua validazione da parte della Corte dei Conti e del ministero degli Interni, e poi della sua attuazione. E su questo piano ognuno dovrà fare la sua parte sapendo che il Consiglio Comunale dovrà conservare un ruolo centrale come è esattamente avvenuto finora. Ancora grazie dunque a tutto il Consiglio Comunale».