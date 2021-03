Una raccolta fondi per la donazione di uno strumento importante come un capnografo per uso pediatrico tra i soci e correntisti della Banca di Credito Cooperativo di Andria in memoria di Vincenzo Sinisi ad un anno dalla sua scomparsa. E’ questa l’idea lanciata dall’istituto di credito andriese di cui Sinisi era socio, sindaco supplente e sindaco effettivo. A lanciare l’iniziativa ci ha pensato con una lettera il Presidente, il Notaio andriese Paolo Porziotta che ha voluto rimarcare, innanzitutto, il vuoto lasciato dalla scomparsa di Vincenzo Sinisi

«II 28 marzo prossimo cade il primo anniversario della prematura scomparsa dell’amico fraterno Vincenzo Sinisi – spiega Porziotta – Letteralmente strappato via ai suoi affetti terreni dal maledetto virus, pur a distanza di un anno Vincenzo continua a lasciare nei nostri cuori e nelle quotidiane un vuoto decisamente difficile da colmare, così come resta un faticoso esercizio, per tutti quelli che ebbero Ia fortuna di conoscerlo e frequentarlo, riuscire a farsene infine una ragione. Ma se è vero, come è vero, che Banca di Andria è stata fin dagli esordi nel 2007 una Comunità di persone che condividono un ”idem sentire”, un percorso ideale e valoriale, prima ancora che imprenditoriale, ebbene è proprio nella circostanza di questa amara ricorrenza che intendiamo mandare un piccolo ma simbolico segnale che dia un senso pieno ai concetti di amicizia, comunità, e solidarietà».

Ed ecco allora il segnale dato dall’iniziativa semplice e sobria pensata dalla BdA: «Due aggettivi che ben si attagliavano alla personalità di Vincenzo — senza riti canonici, cerimonie e commemorazioni ufficiali su cui lui stesso spenderebbe oggi un ironico ma inequivoco sorriso di dissenso. È appunto in questa ottica, che ho pienamente condiviso, con il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri, la Direzione Generale e tutto il Personale, l’idea della donazione di un Capnografo per uso pediatrico, utile in situazioni di emergenza/urgenza per i pazienti più piccoli e fragili. Nella convinzione di trovare invece, con questa iniziativa, l’assenso pieno, pur discreto e silenzioso, di Vincenzo».