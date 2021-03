Il movimento identitario apre nella città di Andria per rappresentare i ragazzi abbandonati dalle politiche sulla scuola, sarà Gabriele Gazzilli a ricoprire il ruolo di presidente provinciale.

«Così come in tutta Italia la nostra regione non è esclusa dalle scelte che hanno portato allo sbando il sistema scolastico. Mesi disponibili per organizzare i trasporti e regolarizzare gli istituti sono stati completamente vanificati dall’immobilismo della giunta regionale.

Non accettiamo che le scelte sbagliate di politica ed istituzioni gravino su famiglie e studenti. Iniziamo oggi un percorso – conclude Gazzilli – con cui Azione Studentesca intende risvegliare le coscienze dei ragazzi, riavvicinandoli ad una concezione della politica quale dono e non volta a tornaconti personali. La nostra strada è quella della militanza al servizio del proprio territorio e della comunità, contro ogni individualismo e pensiero omologante, per un riscatto generazionale: fino alla vittoria!».