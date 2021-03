Venerdì 5 marzo 2021, presso la sede di Avis Comunale Andria, si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, alla quale hanno partecipato i soci eletti nell’Assemblea ordinaria ed elettiva svoltasi lo scorso 21 febbraio 2021 presso la Sala Ricevimenti “Ottagono”.

Tutti i Soci eletti hanno accettato i risultati delle votazioni e hanno provveduto ad eleggere gli organi di governo della stessa comunale. E’ stato eletto Presidente il Sig. Nicola Berardino che ha proposto al neo Consiglio Direttivo, che ha approvato, la nomina del Sig. Vincenzo Zingaro come Vice Presidente, della Sig.ra Maria Pia Sgaramella come Segretaria e del Sig. Felice Fortunato come Tesoriere.

«Ringrazio il Consiglio per la fiducia che mi ha accordato – afferma il neo presidente – e ringrazio la Sig.ra Mariagrazia Iannuzzi ed il Consiglio Direttivo uscente per l’opera svolta nel precedente mandato. La staffetta avviene certo in un periodo non facile, segnato dalla pandemia e, per questo, da un generale calo delle donazioni. L’impegno del nuovo Consiglio e il mio sarà, sicuramente, quello di produrre ogni sforzo per invertire la tendenza attuale e proseguire nel lavoro portato avanti sino ad oggi, con l’obiettivo di avvicinare e sensibilizzare il maggior numero di persone alla realtà associativa Avis ed al mondo della donazione del sangue. Ci impegneremo, attraverso attività ed azioni mirate, a coinvolgere soprattutto i giovani cittadini, oggi protagonisti con una rilevante componente eletta nel nuovo Consiglio, in tutte le iniziative possibili per avvicinarli ed inserirli nelle attività di volontariato Avis che propone un gesto così importante come quello della donazione di sangue e dei suoi componenti».

Avis Andria, nel ringraziare tutti i donatori per lo spirito di solidarietà che dimostrano in questo periodo difficile e per la disponibilità con cui prontamente rispondono alle emergenze che via via si presentano, li sprona e li invita a non abbassare la guardia e a continuare ad andare a donare in quanto l’emergenza sangue, purtroppo, è sempre aperta.

A questo scopo Avis Andria ricorda a tutti che il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “L. Bonomo” è aperto alle donazioni dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 11.00. Per coloro che, per varie ragioni, non possono recarvisi nei giorni lavorativi, è possibile prenotare la propria donazione nelle domeniche straordinarie programmate, chiamando il numero 0883/559063.