Il Primo Cittadino di Andria Giovanna Bruno lo aveva già in qualche modo anticipato alcuni giorni fa: il personale della Polizia Locale, denunciava, è allo stremo poiché non si riesce a star dietro a tutto. Una lotta impari per far rispettare le norme anti covid 19, acuita da un comportamento generalizzato ormai ben oltre le righe come capitato sabato sera in pieno centro città: due giovanissimi hanno infatti aggredito prima verbalmente, poi con qualche spintone, agenti della Polizia Locale in via Vittoria. La discussione avrebbe potuto ulteriormente degenerare se non ci fosse stato buon senso ed il pronto intervento di altre pattuglie di agenti. Alla base dell’aggressione alcune multe comminate ad auto parcheggiate in divieto di sosta oltre al non utilizzo di mascherine protettive obbligatorie in questo periodo di pandemia. Inqualificabile la violenta reazione dei due giovani andriesi che è stata condannata da più parti ed anche dal Sindaco Bruno che ha ribadito come il virus stia portando ad un clima di scontro causato anche dalla stanchezza delle tante misure restrittive e della crisi economica. Condanna senza se e senza ma nei confronti della violenza oltre alla solidarietà all’intero corpo dei vigili urbani. Un episodio che fa il pari con altri registrati in questo ultimo periodo. Una rissa tra giovanissimi nei pressi dell’ospedale a fine febbraio ma anche la testata ad un Carabiniere durante un controllo. La sensazione è che episodi come questo non mancheranno di far discutere ancora. Resta l’amara consapevolezza che il rispetto delle regole ed il rispetto dei ruoli in una società civile sono ben lontani dall’esser applicati per colpa di pochi.