L’associazione In & Young E.T.S. di Andria organizza – in concomitanza con la ricorrenza internazionale della Giornata dei Diritti delle Donne – una due giorni (domenica 7 e lunedì 8 marzo) da dedicare all’incontro ed al confronto con la comunità locale.

“Niente convegni, né fiumi di retorica – sottolinea la presidente del sodalizio, Emma Monterisi – ma qualcosa di molto più semplice e concreto. Intanto esporremo – nello spazio antistante il Monumento ai Caduti – una serie di manufatti artigianali prodotti rigorosamente dalle nostre iscritte, nel rispetto della lavorazione manuale dei nostri antenati”.

“L’iniziativa – prosegue Monterisi – dal titolo <L’Arte di Amarsi>, ha lo scopo evidente di promuovere la figura della donna in un ambito spesso poco frequentato ed apprezzato: quello artigianale, appunto, ma anche quello più specificatamente artistico. Due aree di intervento, invece, in cui la sensibilità e la creatività delle donne si manifesta invece in tutta la sua pienezza”.

“Ma non è tutto – conclude la presidente di IN & Young – perché l’evento propone un doveroso sottotitolo: <Rosso…Fuori Tema>. Una piccola ma emblematica Rassegna d’Arte al femminile che mira a rappresentare la Donna anche in un altra tristissima dimensione. Perchè il Rosso – un colore femminile che rievoca amore, passione, festa e positività – nel vissuto quotidiano diventa sempre più spesso il Rosso dei frequenti Femminicidi che infangano il nostro Paese. Un Paese che si definisce civile ed avanzato ma che invece in questo campo continua a manifestare una inadeguatezza da terzo mondo”.

Nel corso della “due giorni” saranno distribuiti mazzettini di mimosa beneaugurante a tutte le donne intervenute. Ovviamente l’Evento si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale e di sicurezza previste dalla normativa vigente.