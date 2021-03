Il Settore 4 Servizi alla Persona – Socio Sanitario – Pubblica Istruzione informa che, anche per l’anno 2021, intende stipulare convenzioni con i CAAF aventi sede operativa sul territorio, per l’istruttoria delle istanze di Assegno per il Nucleo familiare e Assegno di Maternità, concesse dal Comune, competenza 2019.

Pertanto, con il presente avviso questo Settore rende noto che intende procedere, mediante affidamento diretto del servizio in epigrafe, in regime non esclusivo previa indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, i Centri di Assistenza Fiscale da invitare a successiva procedura per l’affidamento ed esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50.

L’indagine di mercato ha lo scopo di favorire la consultazione, nonché la partecipazione dei CAAF tramite espressa manifestazione di interesse, comunque non vincolante per questo Ente perché subordinata alle verifiche di accesso, finalizzata alla sottoscrizione della convenzione, il cui schema è approvato con la medesima determinazione dirigenziale di approvazione del presente avviso.

Negli altri allegati i dettagli su: natura della manifestazione di interesse, durata della convenzione, costo del servizio, requisiti di partecipazione, requisiti capacità tecnico-professionali richiesti e modalità di presentazione delle sottoscrizioni per la manifestazione di interesse.

Per ogni altra informazione consultare il sito web del Comune di Andria ai seguenti link:

https://www.comune.andria.bt.it/amministrazione-trasparente-v2/altri-contenuti-privacy/

https://www.comune.andria.bt.it/wpdm-package/informative-privacy-settore-4/

In allegato: avviso di manifestazione d’interesse, il modello di partecipazione, l’informativa privacy, il Codice di Comportamento Integrativo e il DPR 62/2013.

04-03-2021_avviso-manifestazione-dinteresse-anf-mat-2021-copia

04-03-2021_all-1-a-modello-partecipazione-manif-inter-anf-mat-2021_compilazione-caf-copia-copia

04-03-2021_all-1-b-informativa-privacy_caaf-copia-copia

04-03-2021_codice-di-comportamento-integrativo-comune-di-andria-d.g.c.-n.59-del-29.03.16-1-copia

04-03-2021_dpr-62-2013-copia