Grave incidente stradale occorso nel pomeriggio. Ciclista in gravi condizioni ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria.

Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle ore 15:40 su Via M. Preti in prossimità di Via Ospedaletto dove, per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura Volkswagen Golf, condotta da un pensionato, è pervenuta a collisione con una E-bike condotta da un uomo trentaquattrenne, che è stato imbarcato sull’auto e proiettato al suolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che hanno prestato i primi soccorsi al malcapitato ciclista, il quale subito dopo è stato soccorso dai sanitari del Servizio di Emergenza Territoriale del 118 sopraggiunti a bordo di un’autoambulanza, a bordo della quale è stato poi trasportato presso l’ospedale di Andria.

Eseguiti i rilievi di rito e il sequestro probatorio dei veicoli, posti a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, prontamente informata dell’accaduto. Sono in corso le indagini a cura degli Agenti della Polizia Locale per accertare le modalità di accadimento dell’incidente stradale e stabilire le responsabilità.