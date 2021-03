Erba alta, deiezioni canine e rifiuti: ecco come si presentava un’ampia area nei pressi della Chiesa di San Riccardo e della Scuola Primaria del Quartiere di San Valentino ad Andria. Erba tagliata, percorsi ben visibili, nessun rifiuto e spazi verdi per poter giocare. Ecco come si presenta ora quella stessa area. Il merito è tutto di un solerte ed “innamorato” cittadino. Gianluca, parrocchiano ed impegnato da molti anni a difesa dell’ambiente e del territorio, nel suo piccolo ha deciso di dare una mano, di scendere in campo direttamente, di spegnere il pc e dedicarsi anima e cuore per restituire un angolo di Quartiere alla fruizione di tutti senza pericoli.

Un’idea semplice: Gianluca ha cominciato ripulendo solo dai rifiuti, passando poi per l’acquisto di un piccolo tagliaerba a sue spese, per arrivare alla fine di quattro mesi di lavoro, alla completa pulizia di tutta l’area. Ora qui si può correre, passeggiare, i bambini sono tornati a giocare con il pallone e la differenza con un’area prospiciente non ancora pulita sono evidenti.

Certo non è questa la soluzione ottimale poiché la cura del verde non può che essere affidata all’ente comunale od ai privati. Ma queste aree sono ormai oggetto da circa 9 anni di lavori infiniti, lavori iniziati nel 2012 e che si sarebbero dovuti concludere in otto mesi, e che oggi hanno trovato una loro non formale fine. Da quando gli operai però non sono più qui, il degrado aveva nuovamente preso il sopravvento sino all’idea di Gianluca. Un esempio che poi è stato a ruota seguito anche da altri parrocchiani e residenti nel Quartiere, un esempio che ha permesso anche di piantare alcuni arbusti dedicati ad alcuni cittadini che oggi purtroppo non ci sono più.

La bellezza dei luoghi attira altra bellezza. Un mantra che ci ha ripetuto spesso Gianluca nella sua intervista. Assieme ai ragazzi della parrocchia si è riusciti anche a ripulire le aree confinanti con il perimetro della Chiesa di San Riccardo piantando anche qui degli alberi oltre a ridipingerne tutto il perimetro. Ora l’auspicio è che questo esempio sia una goccia importante che contribuisca ad una inversione di tendenza nel senso di appartenenza alla comunità e dei luoghi in cui si vive.