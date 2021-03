Due gare che possono inevitabilmente dare una sterzata ulteriore al già importante campionato che sta svolgendo la Fidelis Andria. Sabato a Picerno per la 21^ giornata di campionato, mercoledì a Taranto per il recupero dell’11^ giornata non disputata causa positività al Covid-19 in casa jonica. Due trasferte diverse ma contro squadre costruite per vincere questo torneo. Due trasferte a cui il tecnico Panarelli vuole pensare singolarmente. Una gara alla volta per esser sempre concentrati al massimo.

Il Picerno ha cambiato praticamente ad inizio settimana la guida tecnica e tutto lo staff che assiste la prima squadra. E’ capitato già in diverse occasioni in questa stagione. La Fidelis affronterà sostanzialmente a scatola chiusa senza dubbio una delle gare più impegnative della stagione.

Rebus formazione in casa Fidelis: per il tecnico Panarelli si sperava nel recupero di Venturini e Lacassia ma per entrambi sembra esser difficile l’impiego durante il match di Picerno. Ai box anche Prinari e Figliolia anche se per entrambi, invece, si spera in un recupero lampo. Tornato in gruppo anche Cristaldi, che ha smaltito i suoi problemi fisici, mentre resta fermo il portiere Anatrella. Squadra che potrebbe ancora cambiare negli uomini ma non nell’assetto tattico almeno iniziale. La gara tra Picerno e Fidelis Andria sarà trasmessa, come di consueto, in diretta social sui canali della società biancazzurra, a partire dalle 14,20 live dallo Stadio “Mancinelli” di Tito grazie alla produzione di Telesveva.

Il servizio di News24.City.