Continua la campagna vaccinale in Puglia contro il Covid-19. Oltre 175mila, pari al 4,35% della popolazione, le prime dosi inoculate mentre sono 76mila i cittadini che hanno già ricevuto anche una seconda dose del vaccino. Prosegue dunque la seconda fase e nello scorso fine settimana nuova tornata di vaccinazioni, anche con l’ausilio dei palazzetti e di strutture comuni, per il mondo della scuola. Nella BAT in particolare, sono state superate le 3600 unità di vaccinati tra docenti ed operatori scolastici, più della metà dei prenotati, mentre sono 1482 gli over 80 della provincia sui 16575 prenotati. Qui in particolare si attende però un nuovo arrivo di consegne da parte delle azienda Pfizer e Moderna unici vaccini a poter esser utilizzati per gli over 80. Sono 4190 gli anziani che saranno raggiunti a domicilio mentre 12385 quelli che svolgeranno il vaccino nelle strutture ambulatoriali della ASL BT.

Da questa mattina, poi, sono iniziate le operazioni di vaccinazione della Polizia di Stato della BAT. Appuntamento nel Palazzetto dello Sport di Trani dove sono stati 49 i primi agenti prenotati a ricevere la vaccinazione.

Coinvolti i commissariati di Andria, Barletta, Canosa, Trani oltre alla polizia stradale di Spinazzola e la polizia giudiziaria sempre di Trani. Negli scorsi giorni, come ci spiega Patrizia Albrizio, Dirigente medico responsabile del Servizio vaccinazione della Asl Bat, sono già state avviate le vaccinazioni anche a Carabinieri e Guardia di Finanza.

